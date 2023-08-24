Окупанти за добу 90 разів обстріляли Запорізьку область

Деталі

За його словами, окупанти 71 раз артилерії обстріляли Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Леваднове, Новодарівку, Кам'янське, Степове та інші прифронтові населені пункти.



Червоне, Роботине, Степногірськ, Лук'янівське та Новодарівка постраждали від 10 обстрілів з РСЗВ, Малинівку та П'ятихатки тричі атакували з БПЛА, а Оріхів зазнав шість авіадарів.

Доповнення

російські окупанти 22 серпня завдали 97 ударів по 24 населеним пунктам Запорізької області, ніхто не постраждав. В результаті обстрілів зруйновані житлові будинки та об’єкти інфраструктури.