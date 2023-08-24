Оккупанты за сутки 90 раз обстреляли Запорожскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. За прошедшие сутки враг 90 раз обстрелял 26 населенных пунктов Запорожской области. Российские оккупанты открывали огонь из артиллерии и РСЗО, атаковали дронами и наносили авиаудары. Никто не пострадал, сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
По его словам, оккупанты 71 раз артиллерии обстреляли Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновку, Левадново, Новодаровку, Каменское, Степное и другие прифронтовые населенные пункты.
Красное, Роботино, Степногорск, Лукьяновское и Новодаровка пострадали от 10 обстрелов из РСЗО, Малиновку и Пятихатки трижды атаковали с БПЛА, а Орехов подвергся шести авиаударам.
Дополнение
российские оккупанты 22 августа нанесли 97 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области, никто не пострадал. В результате обстрелов разрушены жилые дома и об’объекты инфраструктуры.