Оккупанты за сутки 92 раза обстреляли Запорожскую область, есть разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. российские оккупанты за прошедшие сутки 92 раза обстреляли 23 населенных пунктов Запорожской области. Вследствие вражеских атак никто не пострадал, зафиксированы разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщил в четверг председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
По словам Малашко, из артиллерии оккупанты 79 раз обстреляли по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Ольговского, Преображенки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.
Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское и Лукьяновское подверглись девяти вражеским обстрелам из РСЗО, четыре авиаудара пришлось по Орехову, Малой Токмачке и Левадному.
В результате обстрелов за прошедшие сутки никто не пострадал. Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры, отметил глава ОВА.
Дополнение
23 августа враг 90 раз обстрелял 26 населенных пунктов Запорожской области. Российские оккупанты открывали огонь из артиллерии и РСЗО, атаковали дронами и наносили авиаудары. Никто не пострадал.