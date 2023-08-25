Роботине: у селі все ще залишаються люди ближче до лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селі Роботине Запорізької області, звідки два дни назад наші захисники вибили росіян, вдалося евакуювати 7 людей. Ще є інформація про двох жителів, інформація про яких перевіряється. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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В селі Роботине, яке кілька днів назад звільнили українські бійці, майже не залишилось цілих будівель. Село кожного дня знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами.
«Наші військові потихеньку ідуть вперед, але ті мінні загородження, які вони ( росіяни – ред.) зробили, дуже масштабні і потрібен час, щоб їх проходити», - каже Юрій Малашко.
До повномасштабного вторгнення, розповідає він, у селі жило близько 500 людей, після – залишилось 17. Сім людей вже вдалося евакуювати, деякі з них поранені і знаходяться в лікарні.
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«За нашою інформацією, ближче до лінії фронту знаходяться близько двох людей. Зараз ми це перевіряєм. Як тільки безпекова ситуація дозволить - продовжимо працювати над евакуацією людей», - заявив начальник ЗОВА.
Додамо
Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область, особливо страждає Гуляйполе і Оріхів. Їх обстрілюють з артилерії і КАБів, розповідає Юрій Малашко. В містах залишаються люди, кожного дня поліція вивозить по 5-6 людей.
«Родин з дітьми там уже нема, особливо в Оріхові», - сказав начальник ЗОВА.
Він також додає, що на окупованій території області напередодні псевдовиборів військовослужбовці рф посилюють терор проти цивільного населення, активізуючи темпи примусової паспортизації.
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