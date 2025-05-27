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Звезды сериалов "Великолепный век" и "Эзель" предстали перед судом: в чем их обвиняют

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Халита Эргенча и Ризу Коджаоглу приговорили за ложные показания по делу о протестах в парке Гези. Им назначены тюремные сроки, но исполнение приговора отложено.

Звезды сериалов "Великолепный век" и "Эзель" предстали перед судом: в чем их обвиняют

Звезды турецкого кино Халит Эргенч, сыгравший Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", и Риза Коджаоглу, герой сериала "Эзель", предстали перед судом за дачу ложных показаний по делу, связанному с протестами в парке Гези. Оба актера получили тюремные сроки, но объявление приговора было отложено. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По информации издания, в Стамбуле 24-й уголовный суд вынес приговор известным актерам Халиту Эргенчу и Ризе Коджаоглу по делу о ложных показаниях в расследовании против менеджера Айше Барым. Эргенч получил 1 год, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы, а Коджаоглу — 1 год и 8 месяцев.

Во время слушания Эргенч настаивал на своей невиновности.

Искренность – понятие относительное, мы можем дружелюбно позировать со многими людьми в разных местах, или же быть неискренними с теми, с кем работали на одном проекте. Одна из вещей, из-за которой я жалею, что не подал встречный иск по поводу публикации моих фотографий в то время. Я отвечал на все, что меня спрашивали

- заявил он.

Судья, учитывая "уважительное отношение" обоих подсудимых во время процесса, уменьшил сроки наказания. Также суд отложил объявление приговора, поскольку у Эргенча и Коджаоглу не было предыдущих судимостей.

В своей речи после приговора Эргенч удивленно спросил: "Итак, я дал ложные показания?"

В ответ судья объяснил, что актеры могут обжаловать это решение.

Предпосылки

Согласно обвинительному акту прокуратуры Стамбула, Эргенч и Коджаоглу во время допроса в качестве свидетелей по делу о событиях в парке Гези заявляли, что не имеют контактов с подозреваемым по делу — актером Мехметом Али Алаборой. Однако отчет из базы HTS подтвердил, что во время протестов в 2013 году Эргенч и Алабора активно контактировали.

Было 12 сообщений в форме звонков и сообщений, и особенно интенсивное общение в период протестов

- указано в сообщении обвинения.

Также отмечено, что в деле есть доказательства их присутствия вместе на акциях протеста, в частности совместные фотографии. Прокуратура требовала для обоих актеров от 2 до 4 лет заключения.

В Стамбуле задержали около 400 человек на "несанкционированных митингах" 1 мая02.05.25, 03:33 • 10459 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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