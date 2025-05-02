В Стамбуле задержали около 400 человек на "несанкционированных митингах" 1 мая
Киев • УНН
Власти запретили массовые акции в Стамбуле на 1 мая, особенно на площади Таксим, где митинги запрещены с 2013 года. Задержаны 384 человека за участие в несанкционированных демонстрациях.
В Стамбуле (Турция) 1 мая правоохранители задержали около 400 человек, участвовавших в "несанкционированных митингах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Отмечается, что традиционно на международный день труда в крупнейшем городе Турции проходили марши рабочих и профсоюзов. Однако в этом году власти фактически запретили проведение каких-либо массовых акций. Особенно пристально следили за соблюдением режима тишины на центральной площади Таксим, на которой митинги запрещены еще с 2013 года.
Площадь Таксим – сердце Стамбула – была под жесткой блокировкой, полиция и металлические барьеры вдоль всех дорог, ведущих в этот район
Издание указывает, что площадь, обычно занятая шумными толпами, выглядела мертвой, рестораны и магазины были закрыты.
"Группам, которые хотели провести незаконные акции и демонстрации вне мест празднования, разрешенных администрацией губернатора, не было разрешено проведение. Из-за этого были задержаны 384 человека, собравшиеся для проведения несанкционированных демонстраций", - сообщили в губернаторстве Стамбула.
Напомним
19 марта по всей Турции студенты вышли на массовые протесты из-за задержания главного политического оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Против него начаты два отдельных расследования, которые включают обвинения в управлении преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.
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