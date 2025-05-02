У Стамбулі затримали близько 400 людей на "несанкціонованих мітингах" 1 травня

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку
Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 36748 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 91626 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 95855 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 107168 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 112993 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

1 травня, 04:00 • 289465 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

30 квітня, 21:58 • 155140 перегляди

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови - офіційно

30 квітня, 15:17 • 170690 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 226247 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 255033 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+5°
2м/с
70%
755 мм
Популярнi новини

"Головний майстер угод": у Білому домі похвалили Трампа після домовленості з Україною

1 травня, 14:52 • 10740 перегляди

Ґвалтував малолітніх дітей на приватних уроках: у Полтаві судитимуть викладача вокалу

1 травня, 15:07 • 10866 перегляди

Потяг Укрзалізниці став артоб'єктом: відома американська художниця презентувала свою роботу на стінах потягу Інтерсіті

1 травня, 15:08 • 11074 перегляди

Волц найближчими днями покине посаду радника Трампа з нацбезпеки. Його посаду може зайняти Віткофф

1 травня, 15:24 • 10471 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 16935 перегляди
Публікації

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 96529 перегляди

Втримати коріння: як Україні вдалося зберегти кримські наукові надбання рослинництва

1 травня, 09:26 • 194969 перегляди

Тарифи, світлофори, добавки до пенсій та стипендій для курсантів: що зміниться для українців з 1 травня

1 травня, 04:00 • 289465 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

30 квітня, 15:42 • 223383 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 257650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Дональд Трамп

Михайло Федоров

Папа Франциск

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

19:32 • 3808 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

19:09 • 5936 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 16942 перегляди

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

1 травня, 14:10 • 24722 перегляди

Донька Де Ніро оголосила про свій трансгендерний перехід: як відреагував зірковий тато

1 травня, 13:28 • 27937 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

Telegram

9K720 Iskander

Rockwell B-1 Lancer

У Стамбулі затримали близько 400 людей на "несанкціонованих мітингах" 1 травня

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Влада заборонила масові акції у Стамбулі на 1 травня, особливо на площі Таксім, де мітинги заборонені з 2013 року. Затримано 384 особи за участь у несанкціонованих демонстраціях.

У Стамбулі затримали близько 400 людей на "несанкціонованих мітингах" 1 травня

У Стамбулі (Туреччина) 1 травня правоохоронці затримали близько 400 людей, які брали участь у "несанкціонованих мітингах". Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Зазначається, що традиційно на міжнародний день праці у найбільшому місті Туреччини відбувалися марші робітників та профспілок. Проте цього року влада фактично заборонила проведення будь-яких масових акцій. Особливо пильно стежили за дотриманням режиму тиші на центральній площі Таксім, на якій мітинги заборонені ще з 2013 року.

Площа Таксім - серце Стамбула - була під жорстким блокуванням, поліція та металеві бар’єри вздовж усіх доріг, що ведуть до цього району

- йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що площа, зазвичай зайнята галасливими натовпами, виглядала мертвою, ресторани та магазини були закриті.

"Групам, які бажали провести незаконні акції та демонстрації поза межами місць святкування, дозволених адміністрацією губернатора, було не дозволене проведення. Через це були затримані 384 особи, які зібралися для проведення несанкціонованих демонстрацій", - повідомили у губернаторстві Стамбула.

Нагадаємо

19 березня по всій Туреччині студенти вийшли на масові протести через затримання головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу. Проти нього розпочато два окремі розслідування, які включають звинувачення в керуванні злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.

В Стамбулі обрали тимчасового мера після ув’язнення Імамоглу, протести розширюються27.03.25, 09:31 • 31662 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Стамбул
Туреччина
Brent
$61.83
Bitcoin
$96,497.30
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,246.10
Ethereum
$1,838.09