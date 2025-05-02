У Стамбулі затримали близько 400 людей на "несанкціонованих мітингах" 1 травня

У Стамбулі (Туреччина) 1 травня правоохоронці затримали близько 400 людей, які брали участь у "несанкціонованих мітингах". Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

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Зазначається, що традиційно на міжнародний день праці у найбільшому місті Туреччини відбувалися марші робітників та профспілок. Проте цього року влада фактично заборонила проведення будь-яких масових акцій. Особливо пильно стежили за дотриманням режиму тиші на центральній площі Таксім, на якій мітинги заборонені ще з 2013 року.

Площа Таксім - серце Стамбула - була під жорстким блокуванням, поліція та металеві бар’єри вздовж усіх доріг, що ведуть до цього району - йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що площа, зазвичай зайнята галасливими натовпами, виглядала мертвою, ресторани та магазини були закриті.

"Групам, які бажали провести незаконні акції та демонстрації поза межами місць святкування, дозволених адміністрацією губернатора, було не дозволене проведення. Через це були затримані 384 особи, які зібралися для проведення несанкціонованих демонстрацій", - повідомили у губернаторстві Стамбула.

Нагадаємо

19 березня по всій Туреччині студенти вийшли на масові протести через затримання головного політичного опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу. Проти нього розпочато два окремі розслідування, які включають звинувачення в керуванні злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.

В Стамбулі обрали тимчасового мера після ув’язнення Імамоглу, протести розширюються