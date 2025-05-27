Зірки серіалів "Величне століття" та "Езель" постали перед судом: у чому їх звинувачують
Київ • УНН
Халіта Ергенча та Різу Коджаоглу засуджено за неправдиві свідчення у справі про протести в парку Гезі. Їм призначено тюремні строки, але виконання вироку відкладено.
Зірки турецького кіно Халіт Ергенч, який зіграв Султана Сулеймана у серіалі "Величне століття" і Різа Коджаоглу, герой серіалу "Езель" постали перед судом за давання неправдивих свідчень у справі, пов’язаній із протестами у парку Гезі. Обидва актори отримали тюремні строки, але оголошення вироку було відкладено. Про це пише УНН із посиланням на Anadolu.
Деталі
За інформацією видання у Стамбулі 24-й кримінальний суд виніс вирок відомим акторам Халіту Ергенчу та Різі Коджаоглу у справі про неправдиві свідчення у розслідуванні проти менеджерки Айше Барим. Ергенч отримав 1 рік, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі, а Коджаоглу — 1 рік і 8 місяців.
Під час слухання Ергенч наполягав на своїй невинуватості.
Щирість – поняття відносне, ми можемо дружньо позувати з багатьма людьми у різних місцях, або ж бути нещирими з тими, з ким працювали на одному проєкті. Одна з речей, через яку я шкодую, що не подав зустрічний позов щодо публікації моїх фотографій у той час. Я відповідав на все, що мене запитували
Суддя, враховуючи "шанобливе ставлення" обох підсудних під час процесу, зменшив терміни покарання. Також суд відклав оголошення вироку, оскільки Ергенч та Коджаоглу не мали попередніх судимостей.
У своїй промові після вироку Ергенч здивовано запитав: "Отже, я дав неправдиві свідчення?"
У відповідь суддя пояснив, що актори можуть оскаржити це рішення.
Передумови
Згідно з обвинувальним актом прокуратури Стамбула, Ергенч і Коджаоглу під час допиту як свідки у справі про події у парку Гезі заявляли, що не мають контактів із підозрюваним у справі — актором Мехметом Алі Алаборою. Однак звіт із бази HTS підтвердив, що під час протестів у 2013 році Ергенч і Алаборою активно контактували.
Було 12 повідомлень у формі дзвінків і повідомлень, і особливо інтенсивне спілкування у період протестів
Також зазначено, що у справі є докази їхньої присутності разом на акціях протесту, зокрема спільні фотографії. Прокуратура вимагала для обох акторів від 2 до 4 років ув’язнення.
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