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Зірки серіалів "Величне століття" та "Езель" постали перед судом: у чому їх звинувачують

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Халіта Ергенча та Різу Коджаоглу засуджено за неправдиві свідчення у справі про протести в парку Гезі. Їм призначено тюремні строки, але виконання вироку відкладено.

Зірки серіалів "Величне століття" та "Езель" постали перед судом: у чому їх звинувачують

Зірки турецького кіно Халіт Ергенч, який зіграв Султана Сулеймана у серіалі "Величне століття" і Різа Коджаоглу, герой серіалу "Езель" постали перед судом за давання неправдивих свідчень у справі, пов’язаній із протестами у парку Гезі. Обидва актори отримали тюремні строки, але оголошення вироку було відкладено. Про це пише УНН із посиланням на Anadolu.

Деталі

За інформацією видання у Стамбулі 24-й кримінальний суд виніс вирок відомим акторам Халіту Ергенчу та Різі Коджаоглу у справі про неправдиві свідчення у розслідуванні проти менеджерки Айше Барим. Ергенч отримав 1 рік, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі, а Коджаоглу — 1 рік і 8 місяців.

Під час слухання Ергенч наполягав на своїй невинуватості.

Щирість – поняття відносне, ми можемо дружньо позувати з багатьма людьми у різних місцях, або ж бути нещирими з тими, з ким працювали на одному проєкті. Одна з речей, через яку я шкодую, що не подав зустрічний позов щодо публікації моїх фотографій у той час. Я відповідав на все, що мене запитували

- заявив він.

Суддя, враховуючи "шанобливе ставлення" обох підсудних під час процесу, зменшив терміни покарання. Також суд відклав оголошення вироку, оскільки Ергенч та Коджаоглу не мали попередніх судимостей.

У своїй промові після вироку Ергенч здивовано запитав: "Отже, я дав неправдиві свідчення?"

У відповідь суддя пояснив, що актори можуть оскаржити це рішення.

Передумови

Згідно з обвинувальним актом прокуратури Стамбула, Ергенч і Коджаоглу під час допиту як свідки у справі про події у парку Гезі заявляли, що не мають контактів із підозрюваним у справі — актором Мехметом Алі Алаборою. Однак звіт із бази HTS підтвердив, що під час протестів у 2013 році Ергенч і Алаборою активно контактували.

Було 12 повідомлень у формі дзвінків і повідомлень, і особливо інтенсивне спілкування у період протестів

- зазначено у повідомленні звинувачення.

Також зазначено, що у справі є докази їхньої присутності разом на акціях протесту, зокрема спільні фотографії. Прокуратура вимагала для обох акторів від 2 до 4 років ув’язнення.

У Стамбулі затримали близько 400 людей на "несанкціонованих мітингах" 1 травня02.05.25, 03:33 • 10459 переглядiв

Альона Уткіна

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