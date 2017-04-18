Обращений из-за отравления алкоголем во время Пасхальных праздников в столице не зафиксировано - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Во время Пасхальных праздников не зафиксировано ни одного обращения в скорую медицинскую помощь из-за отравления алкоголем. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.
"Обращений по поводу отравлений алкоголем не было", - сказал А.Вершигора.
Как сообщал УНН, на Пасхальные праздники алкогольные отделы в отдельных супермаркетах Киева были ограждены цепями. На кассах до 10.00 часов утра жителям столицы не отпускали даже вино.
При этом, как уверяют в КГГА, решение о часовых ограничениях продажи алкоголя в столице имеют исключительно рекомендательный характер.
Эксперты и юристы, в свою очередь, отмечают, что такие ограничения являются незаконными и только стимулируют нелегальный рынок алкоголя.
Добавим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд города Киева обязал Киевсовет отменить запрет на ночную торговлю алкоголем.