Обращений из-за отравления алкоголем во время Пасхальных праздников в столице не зафиксировано - врач

"Обращений по поводу отравлений алкоголем не было", - сказал А.Вершигора.

Как сообщал УНН, на Пасхальные праздники алкогольные отделы в отдельных супермаркетах Киева были ограждены цепями. На кассах до 10.00 часов утра жителям столицы не отпускали даже вино.

При этом, как уверяют в КГГА, решение о часовых ограничениях продажи алкоголя в столице имеют исключительно рекомендательный характер.

Эксперты и юристы, в свою очередь, отмечают, что такие ограничения являются незаконными и только стимулируют нелегальный рынок алкоголя.

Добавим, что на прошлой неделе Хозяйственный суд города Киева обязал Киевсовет отменить запрет на ночную торговлю алкоголем.