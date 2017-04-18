Звернень через отруєння алкоголем протягом Великодніх свят у столиці не зафіксовано - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Протягом Великодніх свят не зафіксовано жодного звернення до швидкої медичної допомоги через отруєння алкоголем. Про це в коментарі УНН розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора.
“Звернень щодо отруєнь алкоголем не було”, — сказав А.Вершигора.
Як повідомляв УНН, на Великодні свята алкогольні відділи в окремих супермаркетах Києва були огороджені ланцюгами. На касах до 10.00 години ранку мешканцям столиці не відпускали навіть вино.
При цьому, як запевняють у КМДА, рішення про часові обмеження продажу алкоголю в столиці мають виключно рекомендаційний характер.
Експерти та юристи, у свою чергу, наголошують, що такі обмеження є незаконними і лише стимулюють нелегальний ринок алкоголь.
Додамо, що на минулому тижні Господарський суд м. Києва зобов’язав Київраду скасувати заборону на нічну торгівлю алкоголем.