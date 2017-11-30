Сводный бюджет Украины показал профицит
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За январь-октябрь 2017 года сводный бюджет Украины выполнен с профицитом в 31,2 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает УНН.
При этом за аналогичный период прошлого года сводный бюджет демонстрировал дефицит в 26,866 млрд гривен.
Доходы сводного бюджета с января 2017 года достигли 824,189 млрд гривен, расходы - 792,927 млрд гривен.
Также, согласно статистике Нацбанка, профицит госбюджета в январе-октябре составил 1,4 млрд гривен, при том, что в прошлом году отмечался дефицит в 60,3 млрд гривен.
Доходы госбюджета за этот период составили 647,469 млрд гривен, расходы – 646,241 млрд грн.
Напомним, Президент подписал закон об изменениях в Госбюджет 2017 года, который обеспечивает решение самых неотложных, в том числе социально важных вопросов.