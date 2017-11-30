Сводный бюджет Украины показал профицит

При этом за аналогичный период прошлого года сводный бюджет демонстрировал дефицит в 26,866 млрд гривен.

Доходы сводного бюджета с января 2017 года достигли 824,189 млрд гривен, расходы - 792,927 млрд гривен.

Также, согласно статистике Нацбанка, профицит госбюджета в январе-октябре составил 1,4 млрд гривен, при том, что в прошлом году отмечался дефицит в 60,3 млрд гривен.

Доходы госбюджета за этот период составили 647,469 млрд гривен, расходы – 646,241 млрд грн.

Напомним, Президент подписал закон об изменениях в Госбюджет 2017 года, который обеспечивает решение самых неотложных, в том числе социально важных вопросов.