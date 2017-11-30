Зведений бюджет України показав профіцит

При цьому за аналогічний період минулого року зведений бюджет демонстрував дефіцит в 26,866 млрд гривень.

Доходи зведеного бюджету з січня 2017 року досягли 824,189 млрд гривень, витрати - 792,927 млрд гривень.

Також, згідно зі статистикою Нацбанку, профіцит держбюджету в січні-жовтні становив 1,4 млрд гривень, при тому, що в минулому році спостерігався дефіцит в 60,3 млрд гривень.

Доходи держбюджету за цей період склали 647,469 млрд гривень, витрати - 646,241 млрд грн.

Нагадаємо, Президент підписав закон про зміни до Держбюджету 2017 року, який забезпечує рішення найнагальніших, зокрема соціально важливих питань.