Встреча с участием Свитолиной признана лучшей за последние пять лет на "Индиан-Уэллс"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Поединок четвертого круга турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе между Элиной Свитолиной и Эшли Барти назван лучшим по итогам последних пяти лет, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
Противостояние 2019 года завершилось выигрышем украинки в трех сетах.
Также в топ-5 вошли противостояния Цибулкова - Павлюченкова, Пенг - Уильямс, Сабаленка - Кербер, Бертенс - Мугуруза.
Как сообщалось, Свитолина также вошла в тридцатку самых успешных спортсменов Forbes среди спортсменов до 30 лет.