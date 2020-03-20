Встреча с участием Свитолиной признана лучшей за последние пять лет на "Индиан-Уэллс"

Противостояние 2019 года завершилось выигрышем украинки в трех сетах.

Также в топ-5 вошли противостояния Цибулкова - Павлюченкова, Пенг - Уильямс, Сабаленка - Кербер, Бертенс - Мугуруза.

Как сообщалось, Свитолина также вошла в тридцатку самых успешных спортсменов Forbes среди спортсменов до 30 лет.