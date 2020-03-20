Зустріч за участі Світоліної визнано кращою за останні п'ять років на "Індіан-Веллс"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поєдинок четвертого кола турніру категорії "Прем'єр" в американському Індіан-Веллсі між Еліною Світоліною та Ешлі Барті названо найкращим за підсумками останніх п'яти років, інформує УНН з посиланням на WTA.
Протистояння 2019 року завершилося виграшем українки в трьох сетах.
Також до топ-5 увійшли протистояння Цибулкова – Павлюченкова, Пенг – Вілльямс, Сабаленка –Кербер, Бертенс – Мугуруза.
Як повідомлялося, Світоліна також увійшла до тридцятки найбільш успішних спортсменів Forbes серед спортсменів до 30-ти років.