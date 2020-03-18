Тенісистка Світоліна потрапила у топ-30 найбільш успішних спортсменів до 30 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Журнал Forbes опублікував список "30 under 30. Europe" (30 осіб у віці до 30-ти років), в який увійшли молоді та перспективні представники різних сфер життя, інформує УНН з посиланням на сайт видання.
До числа топ-30 кращих та перспективних у категорії "Спорт та ігри", крім Світоліної, також виявилися футболіст лондонського "Арсенала" Ектор Бельєрін, чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен і словенський баскетболіст Лука Дончіч.
Примітно, що серед тенісисток в списку представлені тільки 25-річна українка, а також колишня перша ракетка світу румунка Сімона Халеп.
Нагадаємо, що Світоліна повернулася до п'ятірки кращих світового рейтингу WTA.