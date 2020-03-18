Теннисистка Свитолина попала в топ-30 самых успешных спортсменов до 30 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Журнал Forbes опубликовал список "30 under 30 Europe" (30 человек в возрасте до 30 лет), в который вошли молодые и перспективные представители разных сфер жизни, информирует УНН со ссылкой на сайт издания.
К числу топ-30 лучших и перспективных в категории "Спорт и игры", кроме Свитолиной, также оказались футболист лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен и словенский баскетболист Лука Дончич.
Примечательно, что среди теннисисток в списке представлены только 25-летняя украинка, а также бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп.
Напомним, что Свитолина вернулась в пятерку лучших мирового рейтинга WTA.