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Встреча Ермака с родными пленных в ОРДЛО: договорились о ряде шагов

Встреча Ермака с родными пленных в ОРДЛО: договорились о ряде шагов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. На встрече с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с родными пленных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей достигнута договоренность о ряде шагов на ближайшее время - создание рабочей группы при ОПУ, куда войдут родные пленных, и начало работы комиссии по поиску пропавших без вести. Об этом по итогам встречи сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Только закончили встречу с участием руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с родными граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сообщила Денисова.

По ее словам, на встрече акцентировали внимание на двух основных шагах, которые в ближайшие дни должны быть реализованы:

  • создание рабочей группы при Офисе Президента Украины, куда будут входить родные наших пленных сограждан;
  • начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах;

"Буду выступать с инициативой скорейшего принятия законопроекта "О статусе пленных", - отметила Омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, затронут вопрос о финансовой помощи семьям наших граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Процесс переговоров продолжается. Такие онлайн встречи проводят еженедельно в рамках работы ТКГ", - указала Денисова.

Также на встрече договорились об активной коммуникации для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена, добавила она.

Напомним, 28 апреля представители Офиса Зеленского собрались на встречу с родными пленных в ОРДЛО.

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