Встреча Ермака с родными пленных в ОРДЛО: договорились о ряде шагов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На встрече с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака с родными пленных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей достигнута договоренность о ряде шагов на ближайшее время - создание рабочей группы при ОПУ, куда войдут родные пленных, и начало работы комиссии по поиску пропавших без вести. Об этом по итогам встречи сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.