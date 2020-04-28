Зустріч Єрмака з родинами полонених в ОРДЛО: домовилися про низку кроків

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На зустрічі за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з родинами полонених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей досягнуто домовленості про низку кроків на найближчий час - створення робочої групи при ОПУ, куди увійдуть рідні полонених, і початок роботи комісії з пошуку зниклих безвісти. Про це за підсумками зустрічі повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.