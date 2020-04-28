Зустріч Єрмака з родинами полонених в ОРДЛО: домовилися про низку кроків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На зустрічі за участі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з родинами полонених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей досягнуто домовленості про низку кроків на найближчий час - створення робочої групи при ОПУ, куди увійдуть рідні полонених, і початок роботи комісії з пошуку зниклих безвісти. Про це за підсумками зустрічі повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Щойно закінчили зустріч за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з родинами громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - повідомила Денісова.
З її слів, на зустрічі акцентували увагу на двох основних кроках, які найближчими днями мають бути реалізовані:
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- створення робочої групи при Офісі Президента України, куди будуть входити рідні наших полонених співгромадян;
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- розпочати роботу комісії з пошуку безвісти зниклих осіб за невстановлених обставин;
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"Буду виступати з ініціативою якнайшвидшого прийняття законопроекту "Про статус полонених", - зауважила Омбудсмен.
Крім того, за її словами, порушено питання про фінансову допомогу родинам наших громадян, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
"Процес перемовин триває. Такі он-лайн зустрічі проводять щотижня в рамках роботи ТКГ", - вказала Денісова.
Також на зустрічі домовилися про активну комунікацію для аналізу всієї наявної інформації, аби максимально налагодити логістику процесу повернення наших громадян з полону, додала вона.
Нагадаємо, 28 квітня представники Офісу Зеленського зібралися на зустріч з рідними полонених в ОРДЛО.