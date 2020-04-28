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Представники Офісу Зеленського зібралися на зустріч з рідними полонених в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Представники Офісу Президента України зібралися на зустріч з рідними українців, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Зустріч з представниками Офісу Президента України та рідними наших громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - триває", - написала вона, пообіцявши деталі згодом.

Раніше сьогодні Денісова обговорила звільнення полонених в ОРДЛО з їх рідними і додала, що діалог продовжать в ОПУ.

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