Денісова обговорила звільнення полонених в ОРДЛО з їх рідними: діалог продовжать в ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч з рідними людей, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де обговорили кроки для звільнення полонених. Діалог продовжать сьогодні в Офісі Президента. Про це Омбудсмен повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Відбулася зустріч з рідними наших громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Під час зустрічі обговорили майбутні кроки, що сприятимуть процесу звільнення", - повідомила Денісова.
Вона висловила сподівання, що всі присутні на зустрічі змогли почути відповіді на питання, які були порушені на зустрічі в Офісі Омбудсмена.
"Наш діалог продовжимо сьогодні в Офісі Президента України", - додала Денісова.
Нагадаємо, наприкінці квітня в ТКГ з врегулювання на Донбасі обговорили підготовку нового обміну утримуваних осіб. Попередній відбувся перед Великоднем.