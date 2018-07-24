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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36530 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123349 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130936 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168604 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153144 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140929 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Эксклюзив
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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Встреча Путина и Трампа состоится в конце года в Вашингтоне

Встреча Путина и Трампа состоится в конце года в Вашингтоне

Киев  •  УНН

 • 11498 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Американская сторона предложила провести новую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце 2018 года в Вашингтоне, но работа по ее подготовке пока не начиналась. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

Он отметил, что в ходе встречи в Хельсинки президенты двух стран сошлись во мнении о полезности и необходимости продолжения их двусторонних контактов.

"Именно в Хельсинки вопрос об организации будущих контактов не обсуждался, но несколько дней назад американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года. Это предложение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, Трамп также неоднократно в своих выступлениях касался этого вопроса. Что касается практической подготовки новой встречи, то такая работа пока еще не начиналась", - заявил Ушаков.

При этом он в не исключил, что встреча лидеров России и США может произойти на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

Ранее сообщалось, что работа над организацией второго саммита президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина уже начата.

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