Встреча Путина и Трампа состоится в конце года в Вашингтоне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Американская сторона предложила провести новую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце 2018 года в Вашингтоне, но работа по ее подготовке пока не начиналась. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, со ссылкой на ТАСС передает УНН.
Он отметил, что в ходе встречи в Хельсинки президенты двух стран сошлись во мнении о полезности и необходимости продолжения их двусторонних контактов.
"Именно в Хельсинки вопрос об организации будущих контактов не обсуждался, но несколько дней назад американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года. Это предложение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, Трамп также неоднократно в своих выступлениях касался этого вопроса. Что касается практической подготовки новой встречи, то такая работа пока еще не начиналась", - заявил Ушаков.
При этом он в не исключил, что встреча лидеров России и США может произойти на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.
Ранее сообщалось, что работа над организацией второго саммита президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина уже начата.