Зустріч Путіна і Трампа відбудеться наприкінці року в Вашингтоні

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Американська сторона запропонувала провести нову зустріч лідерів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа в кінці 2018 року в Вашингтоні, але робота по її підготовці поки не починалася. Про це заявив журналістам помічник президента Росії Юрій Ушаков, з посиланням на ТАСС передає УНН.

Він зазначив, що в ході зустрічі в Гельсінкі президенти двох країн погодилися на думці про корисність і необхідність продовження їх двосторонніх контактів.

"Саме в Гельсінкі питання про організацію майбутніх контактів не обговорювалося, але кілька днів по тому американська сторона вийшла з пропозицією про проведення наступного саміту у Вашингтоні в кінці поточного року. Ця пропозиція була передано помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, Трамп також неодноразово в своїх виступах торкався цього питання. Що стосується практичної підготовки нової зустрічі, то така робота поки ще не починалася", - заявив Ушаков.

При цьому вінв не виключив, що зустріч лідерів Росії та США може відбутися на полях саміту G20 в Аргентині або на інших міжнародних форумах, де Путін і Трамп братимуть участь.

Раніше повідомлялось, роботу над організацією другого саміту президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна вже розпочато.

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