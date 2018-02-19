Зубко: на поддержку Донбасса в 2018 году предусмотрено более 2 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На 2018 год предусмотрено более 2 млрд грн средств из государственного бюджета на реализацию проектов в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"На этот год предусмотрено практически более 2 млрд грн государственных средств на реализацию проектов в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.
Напомним, Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году.