Зубко: на підтримку Донбасу у 2018 році передбачено понад 2 млрд грн

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На 2018 рік передбачено понад 2 млрд грн коштів з державного бюджету на реалізацію проектів у Донецькій та Луганській областях. Про це під час прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

"На цей рік передбачено практично понад 2 млрд грн державних коштів на реалізацію проектів у Донецькій та Луганській областях", - сказав він.

Нагадаємо, Японія надасть Україні 4 млн доларів допомоги у 2018 році.

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