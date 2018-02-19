Зубко: на підтримку Донбасу у 2018 році передбачено понад 2 млрд грн

КИЇВ. 19 лютого. УНН. На 2018 рік передбачено понад 2 млрд грн коштів з державного бюджету на реалізацію проектів у Донецькій та Луганській областях. Про це під час прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.