Оползень в Норвегии: число жертв возросло более чем вдвое

Погибших обнаружили незадолго до 6:00 утра по местному времени специалисты по поисково-спасательной работе из пожарной команды, сообщили в местной полиции.

Спасатели работали всю ночь и все еще ищут выживших, сообщил журналистам руководитель пожарной службы Кеннет Ванген.

Как сообщал УНН, накануне стало известно о двух жертвах оползня.

Из пострадавшего поселка эвакуированы около тысячи жителей. Неизвестно, позволит состояние почвы в районе трагедии вернуться даже в уцелевшие дома.

Как сообщал УНН, о том, что в Норвегии произошел оползень, стало известно 30 декабря.