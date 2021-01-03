Оползень в Норвегии: число жертв возросло более чем вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Норвежские спасатели обнаружили пять тел в деревне недалеко от столицы страны Осло, пострадавшей от оползня в среду, пять человек все еще считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Погибших обнаружили незадолго до 6:00 утра по местному времени специалисты по поисково-спасательной работе из пожарной команды, сообщили в местной полиции.
Спасатели работали всю ночь и все еще ищут выживших, сообщил журналистам руководитель пожарной службы Кеннет Ванген.
Как сообщал УНН, накануне стало известно о двух жертвах оползня.
Из пострадавшего поселка эвакуированы около тысячи жителей. Неизвестно, позволит состояние почвы в районе трагедии вернуться даже в уцелевшие дома.
Как сообщал УНН, о том, что в Норвегии произошел оползень, стало известно 30 декабря.