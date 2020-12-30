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В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту є травмовані і зниклі безвісти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. У містечку Еррум, що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув землі, внаслідок чого зруйновані кілька будинків. Станом на вечір середи, 30 грудня, норвезька поліція повідомляє про десятьох травмованих та 12 осіб, яких досі розшукують. 700 людей евакуйовані, пише УНН із посиланням на DW.

В Норвегії внаслідок зсуву ґрунту є травмовані і зниклі безвісти

За даними місцевої влади, зсув стався у ніч на середу на заселеній ділянці у 210 тисяч квадратних метрів. На місці події працюють рятувальні служби та військові. Евакуація людей можлива лише за допомогою гелікоптерів, оскільки ґрунт на під’їздах до зони зсуву надто грузький.

За словами керівника групи рятувальників, ситуація “серйозна”. Очільниця уряду Норвегії Ерна Сольберг, яка прибула до Еррума, зазначила, що це найбільший зсув, який останнім часом ставався в Норвегії.

Еррум — невелике містечко, у ньому мешкають п’ять тисяч людей.

Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3. За даними місцевих ЗМІ, в результаті потужного землетрусу в Хорватії загинули щонайменше сім осіб.

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