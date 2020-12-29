Из-за землетрясения в Хорватии погибли по меньшей мере 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате мощного землетрясения, произошедшего накануне в Хорватии погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает местное издание Index.hr, информирует УНН.
"По последней информации, погибли семь человек: 12-летняя девочка в Петриньи, 20-летний мужчина из одного дома, дедушка с другой дома и отец и сын из того же дома в Майске Поляне близ Глины... Позже было подтверждено, что еще одна особь мужского пола умерла в городе Майске Поляне. После семичасовых поисков было найдено тело мужчины, погибшего под руинами церкви в Жажине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, а 20 - легкие, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе Украины сделали заявление из-за разрушительного землетрясения в Хорватии.
Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.
По данным посольства Украины, в стране возможно повторное землетрясение, украинцев просят следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации. В случае повторных толчков, следует безотлагательно покинуть здание, не пользоваться лифтом, избегать пребывания у линий электропередач и деревьев.