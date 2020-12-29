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У МЗС зробили заяву через руйнівний землетрус у Хорватії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття і заявив про підтримку Хорватії у зв'язку із потужним землетрусом, що стався напередодні. Про це він написав у Twitter, інформує УНН.

У МЗС зробили заяву через руйнівний землетрус у Хорватії

"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - заявив глава МЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.

Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3. За даними посольства України, у країні можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.

Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2020

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