У МЗС зробили заяву через руйнівний землетрус у Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття і заявив про підтримку Хорватії у зв'язку із потужним землетрусом, що стався напередодні. Про це він написав у Twitter, інформує УНН.
"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - заявив глава МЗС.
Як повідомлялося раніше в УНН, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.
Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3. За даними посольства України, у країні можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.
Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2020