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Землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Будівля українського посольства зазнала незначних пошкоджень під час сильного землетрусу, що сьогодні стався у Хорватії. Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється. Водночас, за даними дипломатів, станом на зараз звернення на "гарячу лінію" посольства про допомогу не надходили. Про це у коментарі УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства

"За інформацією Посольства України у Хорватії, 29 грудня за 60 км від Загреба було зафіксовано потужний землетрус магнітудою 6,3 бали. Стихійне лихо було відчутно по всій країні. В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям. Будівля українського посольства також зазнала незначних пошкоджень. Співробітники не постраждали. Наявність українських громадян серед постраждалих перевіряється", - повідомив співрозмовник УНН.

З його слів, посольство України у Хорватії відкрило "гарячу лінію", на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.

"Станом на зараз звернення на "гарячу лінію" посольства не надходили", - зазначив речник МЗС.

Дипломати рекомендували громадянам України, які перебувають у Хорватії, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.

Як повідомляв УНН, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3.

За даними посольства України, у країні можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації.

Українські Національні Новини

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