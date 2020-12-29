Землетрясение в Хорватии повредил здание украинского посольства

"По информации посольства Украины в Хорватии, 29 декабря в 60 км от Загреба было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,3. Стихийное бедствие было ощутимо по всей стране. В эпицентре землетрясения нанесен значительный ущерб зданиям и коммуникациям. Здание украинского посольства также получило незначительные повреждения. Сотрудники не пострадали. Наличие украинских граждан среди пострадавших проверяется", - сообщил собеседник УНН.

По его словам, посольство Украины в Хорватии открыло "горячую линию", на которую украинские граждане могут обращаться за помощью: +385916051010.

"По состоянию на сейчас обращения на "горячую линию" посольства не поступали", - отметил представитель МИДа.

Дипломаты рекомендовали гражданам Украины, которые находятся в Хорватии, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации. В случае повторных толчков, следует безотлагательно покинуть здания, не пользоваться лифтом, избегать пребывания у линий электропередач и деревьев.

Как сообщал УНН, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.

По данным посольства Украины, в стране возможно повторное землетрясение, украинцев просят следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации.