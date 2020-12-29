У Хорватії стався землетрус магнітудою більше 6 балів: є жертви

Епіцентр розташовувався в 46 км на південний схід від Загреба (населення близько 698 тис. осіб) і в 100 км на північний захід від боснійського міста Баня-Лука (населення 150 тис. осіб). Осередок залягав на глибині 5 км, раніше повідомлялося про 10-кілометрову глибину.

Як передають ЗМІ, в Загребі відчувався один потужний поштовх, через нього розгойдувалися будівлі. У більшій частині міста відключилося енергопостачання, трамваї встали, на вулицях утворилися скупчення людей і протяжні затори. Інформація про потерпілих і руйнування в місті поки не надходила.

Поштовхи відчувалися і в Белграді, більш ніж у 380 км від осередку землетрусу. Будинки в столиці Сербії декілька секунд відчутно розгойдувалися.

Також поштовхи від землетрусу відчувалися в південно-східних регіонах Австрії, повідомило Австрійське агентство друку. Зокрема, за його даними, тривалі поштовхи відчувалися в федеральних землях Карінтія та Штірія. Жителі цих регіонів повідомили про будівлі та меблі, що погойдуються. Повідомлення про стіни будівель, які тряслися надійшли також від жителів Відня. Інформації про пошкодження на даний момент немає.

Вранці в понеділок в 50 км на південний схід від Загреба було зафіксовано землетрус магнітудою 5,2. В результаті було пошкоджено декілька будівель в місті Петріна в центральній частині країни. Після останнього поштовху в постраждале місто попрямували близько 300 військовослужбовців армії Хорватії.

За даними Jutarnji list, в Петріні, яка поряд з містом Сісак виявилася ближче до епіцентру землетрусу, багато руйнувань. Зокрема, пошкоджені місцева лікарня і дитячий садок.

Мер міста Дарінко Думбовіч повідомляє, що зруйнована “практично половина міста”. “Ми витягуємо людей з автомобілів, не знаю, чи є загиблі або постраждалі. Я чув, що і дитячий сад зруйнований, але, на щастя, там не було дітей”, — заявив голова міської адміністрації. У місті паніка, люди шукають своїх близьких, повідомляє хорватська газета.