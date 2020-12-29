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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов: есть жертвы

Киев • УНН

 • 24232 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Jutarnji list.

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой более 6 баллов: есть жертвы

Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба (население около 698 тыс. человек) и в 100 км к северо-западу от боснийского города Баня-Лука (население 150 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 5 км, ранее сообщалось о 10-километровой глубине.

Как передают СМИ, в Загребе ощущался один мощный толчок, из-за него раскачивались здания. В большей части города отключилось энергоснабжение, трамваи встали, на улицах образовались скопления людей и протяженные пробки. Информация о пострадавших и разрушениях в городе пока не поступала.

Толчки чувствовались и в Белграде, более чем 380 км от очага землетрясения. Здания в столице Сербии несколько секунд ощутимо раскачивались.

Также толчки от землетрясения ощущались в юго-восточных регионах Австрии, сообщило Австрийское агентство печати. В частности, по его данным, продолжительные толчки ощущались в федеральных землях Каринтия и Штирия. Жители этих регионов сообщили о покачивающихся зданиях и мебели. Сообщения о трясущихся стенах зданий поступили также от жителей Вены. Информации о повреждениях на данный момент нет.

Утром в понедельник в 50 км к юго-востоку от Загреба было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. В результате были повреждены несколько зданий в городе Петриня в центральной части страны. После последнего толчка в пострадавший город направились порядка 300 военнослужащих армии Хорватии.

По данным Jutarnji list, в Петрине, которая наряду с городом Сисак оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена “практически половина города”. “Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей”, — заявил глава городской администрации. В городе паника, люди ищут своих близких, сообщает хорватская газета.

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