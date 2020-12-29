Через землетрус у Хорватії загинуло щонайменше 7 осіб

"За останньою інформацією, загинуло семеро осіб: 12-річна дівчинка в Петріньї, 20-річний чоловік з одного будинку, дідусь з іншого будинку та батько та син з того ж будинку в Майске Поляне поблизу Гліни... Пізніше було підтверджено, що ще одна особа чоловічої статі померла у місті Майське Поляне. Після семигодинних пошуків було знайдено тіло чоловіка, який загинув під руїнами церкви у Жажині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щонайменше шестеро осіб отримали важкі поранення, а 20 - легкі, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МЗС України зробили заяву через руйнівний землетрус у Хорватії.

Нагадаємо, у вівторок на території Хорватії зафіксовано землетрус магнітудою 6,3.

За даними посольства України, у країні можливий повторний землетрус, українців просять стежити за повідомленнями компетентних органів Республіки Хорватія про розвиток сейсмологічної ситуації. У разі повторних поштовхів, слід невідкладно залишити будівлі, не користуватися ліфтом, уникати перебування біля ліній електропередач та дерев.