В Норвегии в результате оползня есть травмированные и пропавшие без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В городке Еррум, что в 25-ти километрах от Осло, произошел оползень, в результате чего разрушены несколько домов. По состоянию на вечер среды, 30 декабря, норвежская полиция сообщает о десяти травмированных и 12 пропавших без вести. 700 человек эвакуированы, пишет УНН со ссылкой на DW.
По данным местных властей, оползень произошел в ночь на среду на заселенной области в 210 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают спасательные службы и военные. Эвакуация людей возможна только с помощью вертолетов, поскольку почва на подъездах к зоне сдвига слишком вязкая.
По словам руководителя группы спасателей, ситуация “серьезная”. Глава правительства Норвегии Эрна Сольберг, которая прибыла в Еррума, отметила, что это самый сдвиг, который в последнее время происходил в Норвегии.
Еррум — небольшой городок, в нем живут пять тысяч человек.
Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. По данным местных СМИ, в результате мощного землетрясения в Хорватии погибли по меньшей мере семь человек.