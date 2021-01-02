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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 65355 просмотра

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Оползень в Норвегии: нашли уже двух погибших

Киев • УНН

 • 19952 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Норвегии в результате оползня на севере Осло погибли уже два человека. Об этом сообщает euronews, передает УНН.

Оползень в Норвегии: нашли уже двух погибших

В субботу спасатели обнаружили тело второго погибшего. О том, что нашли первого погибшего, стало известно накануне.

Пострадали 10 человек, из них один находится в больнице в критическом состоянии.

Из пострадавшего поселка эвакуированы около тысячи жителей. Неизвестно, позволит ли состояние почвы в районе трагедии вернуться даже в уцелевшие дома.

8 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не теряют надежды найти их живыми.

В районе трагедии запрещены все полеты, кроме поисковых самолетов и вертолетов, которые ищут пропавших с воздуха. На помощь норвежским коллегам прибыли спасатели из Швеции.

О том, что в Норвегии произошел оползень, стало известно 30 декабря.

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