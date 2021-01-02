Оползень в Норвегии: нашли уже двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Норвегии в результате оползня на севере Осло погибли уже два человека. Об этом сообщает euronews, передает УНН.
В субботу спасатели обнаружили тело второго погибшего. О том, что нашли первого погибшего, стало известно накануне.
Пострадали 10 человек, из них один находится в больнице в критическом состоянии.
Из пострадавшего поселка эвакуированы около тысячи жителей. Неизвестно, позволит ли состояние почвы в районе трагедии вернуться даже в уцелевшие дома.
8 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели не теряют надежды найти их живыми.
В районе трагедии запрещены все полеты, кроме поисковых самолетов и вертолетов, которые ищут пропавших с воздуха. На помощь норвежским коллегам прибыли спасатели из Швеции.
О том, что в Норвегии произошел оползень, стало известно 30 декабря.