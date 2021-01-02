Зсув ґрунту у Норвегії: знайшли вже двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Норвегії внаслідок зсуву грунту на північ від Осло загинули вже двоє людей. Про це повідомляє euronews, передає УНН.
У суботу рятувальники виявили тіло другого загиблого. Про те, що знайшли першого загиблого, стало відомо напередодні.
Постраждали 10 осіб, з них один перебуває в лікарні в критичному стані.
З постраждалого селища евакуйовані близько тисячі жителів. Невідомо, чи дозволить стан грунту в районі трагедії повернутися навіть в вцілілі будинки.
8 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники не втрачають надії знайти їх живими.
У районі трагедії заборонені всі польоти, окрім пошукових літаків і вертольотів, які шукають зниклих з повітря. На допомогу норвезьким колегам прибули рятувальники зі Швеції.
Про те, що у Норвегії стався зсув ґрунту, стало відомо 30 грудня.