У Норвегії продовжуються пошуки постраждалих в результаті масштабного зсуву грунту

1 січня до настання темряви роботи тривали у найнебезпечнішій “червоній зоні зсуву”, де 31 грудня працювали лише пошукові собаки. Сьогодні там було виявлено загиблого.

Але надія виявити живих людей досі зберігається. Пошуки буде продовжено.

Як повідомляв УНН, 30 грудня у містечку Еррум, що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув землі, внаслідок чого зруйновані кілька будинків. 700 людей були евакуйовані.