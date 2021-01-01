В Норвегии продолжаются поиски пострадавших в результате масштабного оползня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Норвегии чрезвычайники ищут 10 человек, пропавших без вести в результате масштабного оползня, который произошел 30 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на издание NRK.
1 января до наступления темноты работы продолжались в опасной "красной зоне оползня", где 31 декабря работали лишь поисковые собаки. Сегодня там был обнаружен погибший.
Но надежда обнаружить живых людей до сих пор сохраняется. Поиски будут продолжены.
Как сообщал УНН, 30 декабря в городке Еррум, что в 25-ти километрах от Осло, произошло сползание грунта, в результате чего были разрушены несколько домов. 700 человек были эвакуированы.