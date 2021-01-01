В Норвегии продолжаются поиски пострадавших в результате масштабного оползня

1 января до наступления темноты работы продолжались в опасной "красной зоне оползня", где 31 декабря работали лишь поисковые собаки. Сегодня там был обнаружен погибший.

Но надежда обнаружить живых людей до сих пор сохраняется. Поиски будут продолжены.

Как сообщал УНН, 30 декабря в городке Еррум, что в 25-ти километрах от Осло, произошло сползание грунта, в результате чего были разрушены несколько домов. 700 человек были эвакуированы.