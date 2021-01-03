Зсув у Норвегії: кількість жертв зросла більше ніж удвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Норвезькі рятувальники виявили п'ять тіл в селі недалеко від столиці країни Осло, що постраждало від зсуву в середу, п'ятеро людей все ще вважаються зниклими безвісти, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Загиблих виявили незадовго до 6 години ранку за місцевим часом фахівці з пошуково-рятувальної роботи з пожежної команди, повідомили в місцевій поліції.
Рятувальники працювали всю ніч і все ще шукають тих, хто вижив, повідомив журналістам керівник пожежної служби Кеннет Ванген.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо про дві жертви зсуву.
З постраждалого селища евакуйовані близько тисячі жителів. Невідомо, чи дозволить стан грунту в районі трагедії повернутися навіть до будинків, що вціліли.
Як повідомляв УНН, про те, що в Норвегії стався зсув, стало відомо 30 грудня.