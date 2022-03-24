ВСУ освободили 80% территории Ирпеня - советник главы МВД

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"Продолжаются бои - Ирпень, Буча, Гостомель. В Ирпене практически город уже более чем на 80% освобожден. Продолжаются бои за освобождение Бучи, за освобождение Гостомеля", - отметил Денисенко.

Детали

По его словам, то, что ВСУ с полицейскими делают там зачистку, на сегодня является актуальной информацией. "Мы продолжаем работать. Достаточно большое количество ДРГ, приходится достаточно много над этим работать. Ну и сейчас, все кто находится в Киеве, особенно в той части, которая ближе к западу, все время слышны обстрелы, все время слышно как работает артиллерия", - отметил он.

Дополнение

23 марта стало известно, что ВСУ взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель.