Українські оборонці взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель - Бучанська міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські захисники взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та Гостомель. Однак російські окупанти продовжують обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади, багато сіл залишаються в окупації. Про це повідомляє 23 березня Бучанська міська рада, пише УНН.
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"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - вказали у міськраді.
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При цьому вказано, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, у Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.
"Багато сіл в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка. Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь. Російські окупанти вдираються до осель, мародерять, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо", - вказали у мерії Бучі.
"Немішаєвська громада - нема світла, газу, зв'язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію. Окопується ворог. У Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка", - додали у міськраді.
Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади, за повідомленням, під контролем місцевих органів влади.