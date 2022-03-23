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Українські оборонці взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель - Бучанська міськрада

Київ • УНН

 • 200835 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Українські захисники взяли в кільце міста Ірпінь і Буча та Гостомель. Однак російські окупанти продовжують обстрілювати Макарівську, Бучанську, Ірпінську та Дмитрівську громади, багато сіл залишаються в окупації. Про це повідомляє 23 березня Бучанська міська рада, пише УНН.

Українські оборонці взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель - Бучанська міськрада

Цитата

"Ірпінь, Буча, Гостомель взяті в кільце Збройними силами України", - вказали у міськраді.

Деталі

При цьому вказано, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмирівська громади залишаються під постійним обстрілом ворога, у Дмитрівській – пересування ворога, обстріли навколишніх сіл. Вночі обстріляли Шпитьки, що спричинило пожежі. Постійно ведуться бої на Житомирській трасі.

"Багато сіл в окупації, що приближує гуманітарну катастрофу. У населення не залишається продуктів, медикаментів, гігієнічних товарів, дитячого харчування. Зокрема, Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка. Села Загальці, Галинка, Качали, Стара Буда, Мирча, Тальське Бородянської громади окуповані. Села без зв’язку. Окупанти вдираються у хати, шукають їжу та алкоголь. Російські окупанти вдираються до осель, мародерять, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м‘ясо", - вказали у мерії Бучі.

"Немішаєвська громада - нема світла, газу, зв'язку. Потребують продуктів, води, медикаментів. Великий запит на евакуацію.  Окопується ворог. У Пісківській територіальній громаді внаслідок авіабомбуваня зруйновано 4 будинка", - додали у міськраді.

Пісківська, Коцюбинська, Білогородська, Вишнева, Борщагівська громади, за повідомленням, під контролем місцевих органів влади.

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