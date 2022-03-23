Украинские защитники взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель - Бучанский горсовет

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"Ирпень, Буча, Гостомель взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", - указали в горсовете.

Детали

При этом указано, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской - передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что повлекло пожары. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

"Многие села в оккупации, приближающей гуманитарную катастрофу. У населения не остается продуктов, медикаментов, гигиенических товаров, детского питания. В частности, Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка. Села Загальцы, Галинка, Качали, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской громады оккупированы. Села без связи. Оккупанты врываются в дома, ищут еду и алкоголь. Российские оккупанты врываются в дома, мародерят, отстреливают собак, скот режут на мясо", - указали в мэрии Бучи.

"Немешаевская громада - нет света, газа, связи. Нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Большой запрос на эвакуацию. Враг окапывается. В Песковской территориальной громаде в результате авиабомбирования разрушено 4 дома", - добавили в горсовете.

Писковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская громады, по сообщению, под контролем местных органов власти.