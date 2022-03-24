ЗСУ звільнили 80% території Ірпеня - радник голови МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Київщині з міста Ірпінь майже витіснили російських окупантів, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону, пише УНН.
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"Продовжуються бої - Ірпінь, Буча, Гостомель. В Ірпіні практично місто уже більш ніж на 80% звільнено. Продовжуються бої за звільненя Бучі, за звільнення Гостомеля", - зазначив Денисенко.
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З його слів, те, що ЗСУ з поліцейськими роблять там зачистку, на сьогодні є актуальної інформацією. "Ми продовжуєм працювати. Достатньо велика кількість ДРГ, доводиться достатньо багато над цим працювати. Ну і зараз, всі хто знаходиться в Києві, особливо в тій частині, яка ближче до заходу, весь час чути обстріли, весь час чути як працює артилерія", - зазначив він.
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23 березня стало відомо, що ЗСУ взяли в кільце міста Ірпінь, Буча та Гостомель.