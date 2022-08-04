В Харьковской области аэроразведка зафиксировала выдвижение вражеской техники: показали удары ВСУ

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"На просторах Харьковской области аэроразведкой зафиксировано выдвижение значительного количества вражеской техники и личного состава с целью наступления на наши позиции. В результате удачной корректировки огня с воздуха техника рашистов уничтожена. 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Справка

45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создано в 2014 году в составе корпуса резерва. От создания временно дислоцируется в Яворивском районе Львовской области.

Напомним

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ на юге уничтожили 31-го рашиста и 10 единиц техники оккупантов.

Украинские военные на южных рубежах защиты уничтожили живую силу врага, росссйские склады и технику оккупантов.