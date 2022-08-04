На Харківщині аеророзвідка зафіксувала висування ворожої техніки: показали удари ЗСУ

Цитата

"На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено. 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України", – ідеться в повідомленні.

Довідка

45-та окрема артилерійська бригада - підрозділ ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 році у складі корпусу резерву. Від створення тимчасово дислокується у Яворівському районі Львівської області.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили 31-го рашиста та 10 одиниць техніки окупантів.

Українські військові на південних рубежах захисту знищили живу силу ворога, російські склади і техніку окупантів.