Військовослужбовці на півдні знищили 31 рашиста та 10 одиниць техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ на півдні знищили 31-го рашиста та 10 одиниць техніки окупантів. Про це інформує УНН.
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«За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено втрати ворога у розмірі: 31 рашист, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки і 1 безпілотник-розвідник», - йдеться у повідомленні.
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