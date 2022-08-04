Военнослужащие на юге уничтожили 31 рашиста и 10 единиц техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ на юге уничтожили 31-го рашиста и 10 единиц техники оккупантов. Об этом информирует УНН.
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«По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», 2 миномета , 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик», - говорится в сообщении.
Напомним
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