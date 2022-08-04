ЗСУ у Чорнобаївці знищили армійський корпус чорноморського флоту окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що у Чорнобаївці ЗСУ знищили армійський корпус чорноморського флоту окупантів, передає УНН.
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"Підтверджено, що в Чорнобаївці знищений пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ чорноморського флоту рашистів", - йдеться в повідомленні.
Інформація про повний обсяг ворожих втрат уточнюється.
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Цієї ж ночі окупанти обстріляли Нікополь.