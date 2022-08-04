ВСУ в Чернобаевке уничтожили армейский корпус черноморского флота оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Чернобаевке ВСУ уничтожили армейский корпус черноморского флота оккупантов, передает УНН.
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"Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов", - говорится в сообщении.
Информация о полном объеме вражеских потерь уточняется.
Напомним
Этой же ночью оккупанты обстреляли Никополь.