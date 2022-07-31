Українські захисники знищили ворожі склади, техніку та живу силу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Українські військові на південних рубежах захисту знищили живу силу ворога, російські склади і техніку окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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Наша авіація нанесла шість результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.
Виконуючи вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога.
Підтверджені втрати складають 33 рашисти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадємо
За день, 30 липня, авіація ворога 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах на Півдні України.